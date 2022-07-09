أخبار لبنان
09 تموز 2022 - 04:42
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كيف تبدو أجواء عيد الاضحى في طرابلس؟ (فيديو)

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كيف تبدو أجواء عيد الاضحى في طرابلس؟ (فيديو)
Lebanon News
على الرغم من الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية الصعبة التي يمرّ بها لبنان، يتمسك اللبنانيون بالامل.

ويحتفل اللبنانيون عموما والمسلمون خصوصا بعيد الاضحى وسط أجواء من الفرح.

فكيف تبدو الاجواء من الميناء في طرابلس؟
 
 

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