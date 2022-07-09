كيف تبدو أجواء عيد الاضحى في طرابلس؟ (فيديو)

كيف تبدو أجواء عيد الاضحى في طرابلس؟

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LBCI News Lebanon

على الرغم من الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية الصعبة التي يمرّ بها لبنان، يتمسك اللبنانيون بالامل.



ويحتفل اللبنانيون عموما والمسلمون خصوصا بعيد الاضحى وسط أجواء من الفرح.



فكيف تبدو الاجواء من الميناء في طرابلس؟