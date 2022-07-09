أخبار لبنان
09 تموز 2022 - 06:21
09/07/2022 06:21:38
كهرباء جبيل: تأمين التيار 24 ساعة لمناسبة الأضحى
كهرباء جبيل: تأمين التيار 24 ساعة لمناسبة الأضحى
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LBCI News Lebanon
أعلنت شركة "بيبلوس للتعهدات الكهربائية" التابعة لإمتياز كهرباء جبيل في بيان أنه "لمناسبة عيد الأضحى المبارك، سيتم تأمين التيار الكهربائي للمنطقة السياحية والتجارية في جبيل 24/24 ساعة.
وتمنت للجميع أعيادًا مباركة.
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