كهرباء جبيل: تأمين التيار 24 ساعة لمناسبة الأضحى

أعلنت شركة "بيبلوس للتعهدات الكهربائية" التابعة لإمتياز كهرباء جبيل في بيان أنه "لمناسبة عيد الأضحى المبارك، سيتم تأمين التيار الكهربائي للمنطقة السياحية والتجارية في جبيل 24/24 ساعة.وتمنت للجميع أعيادًا مباركة.