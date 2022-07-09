أخبار لبنان
09 تموز 2022 - 08:08
Back

حريق كبير في حرج صنوبر جبل الرويس في الشقيف

حريق كبير في حرج صنوبر جبل الرويس في الشقيف Lebanon, news ,lbci ,أخبار الشقيف,جبل الرويس,حريق كبير,حريق كبير في حرج صنوبر جبل الرويس في الشقيف
episodes
حريق كبير في حرج صنوبر جبل الرويس في الشقيف
Lebanon News
شب حريق كبير بعد ظهر اليوم في جبل الرويس - الشقيف في مدينة النبطية، وأتت النيران على مساحات من أشجار الصنوبر والأعشاب، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وتساهم حرارة الطقس في تمدد النيران باتجاه المنازل السكنية.
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً