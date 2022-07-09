حريق كبير في حرج صنوبر جبل الرويس في الشقيف

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LBCI News Lebanon

شب حريق كبير بعد ظهر اليوم في جبل الرويس - الشقيف في مدينة النبطية، وأتت النيران على مساحات من أشجار الصنوبر والأعشاب، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.



وتساهم حرارة الطقس في تمدد النيران باتجاه المنازل السكنية.