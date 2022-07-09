بوشكيان بعد تفقده حريق زفتا: رجال الدفاع المدني يقدمون أكبر من مجهودهم ويستحقون كل التقدير والشكر

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تفقد وزير الصناعة جورج بوشكيان، بعد ظهر اليوم، عمليات إطفاء الحريق المندلع منذ عصر أمس، والمستمرة في معمل قبلان للسجاد في بلدة زفتا الجنوبية.والتقى بوشكيان صاحب المعمل حسين قبلان ومسؤولي فرق الإطفاء، واطلع منهم على الصعوبات التي تواجههم في عملية إخماد النيران، بسبب وجود كميات من المواد الكيماوية المستخدمة في عملية تصنيع السجاد والموكيت.وقال بعد الجولة: "للأسف الحادثة حصلت في أيام العيد، لا أضرار جسدية والحمدلله ونسأل الله أن يعوض على الحاج قبلان، ونحن كوزارة نتشدد في اتخاذ إجراءات السلامة العامة للحفاظ على مصانعنا، وعلمت أن هذه الإجراءات كانت متخذة بشكل كامل هنا في معمل قبلان، ولكن يبدو أنه حصل احتكاك كهربائي نتج منه هذا الحريق".وأكد أننا "نتشدد في اتخاذ الإجراءات بالنسبة إلى السلامة العامة في كافة التراخيص المعطاة لهذه المنشآت الصناعية، وخصوصًا إذا ما وجدت المواد الكيماوية في عمليات التصنيع، الحوادث قابلة أن تحصل في كثير من الظروف وفي كل العالم"، مشيرًا إلى أن "المهم اليوم أن نعمل على إخماد الحريق في المعمل، هذا المعمل "النساجون اللبنانيون" الذي هو جزء من تاريخنا وتراثنا والجميع متعلق به"، وقال: "كما أخبرني الحاج قبلان أن البناء هنا تم تشييده من أيام الإحتلال الإسرائيلي، وهذا يعكس تعلقه وتمسكه بهذه الأرض وتأمين فرص عمل لأبنائها، ونحن كوزارة سنقدم المساعدة قدر إمكاناتنا، ولا بد أن نشكر عناصر الدفاع المدني على ما يقوم من جهد جبار منذ يوم أمس".وناشد بلديات المنطقة وإتحاد البلديات تزويد الدفاع المدني بالمياه، لافتًا إلى أنه "لدينا مشكلة في تأمين المياه، ولاحظت أن آليات الدفاع المدني تستقدم من بيروت أيضًا للمساعدة، وهذا يدل على مدى التفاني والعمل والعطاء الذي يقوم به رجال الدفاع المدني، يقدمون أكبر من مجهودهم ويستحقون كل التقدير والشكر".