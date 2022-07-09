اجتماع تحضيري بحضور المطران معوض ولحود لإطلاق المعرض الزراعي "يا عيني عا زحلة" برعاية الراعي

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عقد صباح اليوم، اجتماع موسع للجنة الزراعية المنبثقة من أبرشية زحلة المارونية، في حضور راعي أبرشية زحلة المارونية المطران جوزف معوض، المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود، مرشد لجنة الشبيبة في الأبرشية الأب شربل داوود، مسؤول اللجنة الإعلامية طوني ابو نعوم، مسؤولة لجنة الزراعة في الأبرشية الين صقر، مسؤول لجنة الزراعة من قبل مكتب الشبيبة الشماس مارون حريقة، منسقة اليوم الزراعي "يا عيني عا زحلة" الدكتورة وديعة خوري، وفد من مكتب الشبيبة في بكركي ضم كلا من مدير المشروع الزراعي في لبنان بولس صقر، تانيا ابي عز شرابية، رجا اسكندر، ملحم رشدان، مسؤولي اللجان الموكلة اليهم متابعة مشروع المعرض الزراعي وممثلين عن مختلف رعايا الأبرشية.وتم في خلال الاجتماع البحث في آلية إطلاق مشروع المعرض الزراعي المنوي اقامته في زحلة في السابع والعشرين من شهر اب 2022 في بارك جوزف طعمة السكاف، برعاية البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وبدعم من الدولة البولندية، حيث عرض مسؤولو اللجان المراحل التي قطعها المشروع حتى الان، التنظيم، التمويل، مواعيد انعقاده في الابرشيات المارونية، آلية مشاركة المزارعين وغيرها من الأمور اللوجستية.بعدها تحدث لحود، مشددا على أهمية هذا السوق والذي يهدف الى "ربط المزارع مباشرة بالمستهلك من دون الحاجة الى وسيط"، لافتا الى ان "للمعرض وقعا خاصا في أبرشية زحلة المارونية، كون البقاع وزحلة هما نبع وخزان الزراعة والانتاج الزراعي اللبناني، وانه سيكون مميزا"، داعيا الجميع إلى "التكاتف لانجاح هذا المشروع، والذي يجب أن تستمر فكرة إقامته لما فيه من اهمية للقطاع الزراعي في لبنان".وشكر لحود للبطريرك الراعي دعمه ورعايته لفكرة اطلاق المشروع الزراعي في لبنان، موجها تحية للراحل المونسنيور توفيق ابو هدير على جهوده الكبيرة في متابعة وادارة المشروع.وختم بدعوة الجميع للمشاركة، شاكرا للمطران معوض دعمه ورعايته للمشروع.وتخلل الاجتماع كلمة للمطران معوض، تحدث فيها عن أهمية المشروع "والذي سيقصر المسافات بين المنتج والمستهلك، ويساعد صغار المزارعين ويؤمن لهم متسعا لعرض منتجاتهم وبيعها". وأعرب عن وضع كل إمكانات الابرشية في خدمة القيمين على هذا المشروع لانجاحه.وفي الختام، شكر المطران معوض لحود وكل الحاضرين والقيمين على هذا المشروع، متمنيا لهم "التوفيق والنجاح".