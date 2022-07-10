وسام شباط للـLBCI: ثمة معطيات جدية عن وجود البترول والغاز في البحر... وماذا عن خطوط النزاع؟

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أوضح عضو هيئة إدارة البترول وسام شباط أنه تم حفر 7 آبار في مناطق مختلفة في لبنان، ولقد تبين وجود البترول السائل في البعض منها والغاز في بعضها الآخر.وأشار، في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ"LBCI"، إلى أنه لم يتم الإكتشافات التجارية فيها لأن عمق الحفر لم يكن مناسبًا، فكان ينبغي الحفر بين 800 و1000 متر.وأكد وجود معطيات جدية عن وجود البترول والغاز في البحر.ولفت شباط إلى أن منطقة النزاع شمالًا هي الخط 1، معتبرًا أنه لا يحق للكيان الإسرائيلي المطالبة بها، كما أن الحد الجنوبي لمنطقة النزاع هو الخط 29.