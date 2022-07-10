أخبار لبنان 10 تموز 2022 - 04:19 10/07/2022 04:19:24 قبلان: ألا يكفي هول الكارثة التي تهدد وجود لبنان للإندفاع نحو تشكيل حكومة شجاعة لا تقبل بابتزاز واشنطن والغرب وبعض العرب

قبلان: ألا يكفي هول الكارثة التي تهدد وجود لبنان للإندفاع نحو تشكيل حكومة شجاعة لا تقبل بابتزاز واشنطن والغرب وبعض العرب

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وسأل: "ألا يكفي هول الكارثة التي تهدد وجود لبنان للإندفاع نحو تشكيل حكومة شجاعة لا تقبل بابتزاز واشنطن والغرب وبعض العرب، عن طريق الموافقة على العرض الصيني والإيراني ولتضرب واشنطن رأسها بالحائط؟ ألا يرى المسؤولون ذل واشنطن وأوروبا التي تحولت عظمتها وترسانة سلاحها وفيالقها المرتزقة في أوكرانيا إلى خزي ومهانة وعار ضمن معادلة بدت فيها واشنطن مجرد تاجر سلاح مهزوم يريد أن يقاتل بآخر جندي أوكراني وأوروبي وسط ذل شامل يصيب عظمة واشنطن والغرب؟"



وأكد أنه لا "عيد لجبار أو فاسد أو مجرم مالي أو نقدي أو مبتز سياسي أو محتكر معيشي، ومهما حصل فإن عناصر قوة لبنان كبيرة، ولن تتمكن واشنطن وجماعة إخوة يوسف وبعض مرتزقة هذا البلد من سحق لبنان، ومن لا يعرف لبنان جيدًا عليه أن يقرأ تاريخه بإمعان ووعي وحكمة عله يتعلم من تجارب الماضي." في خطبة عيد الأضحى، ناشد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان "الطبقة السياسية المالية النقدية أن ترحم بقية هذا البلد، لأننا وفقًا لمؤشر الكارثة نحن على فوهة بركان، ووفقًا لمؤشر الإنهيار نحن على وشك الإرتطام الأعظم، ووفقًا لمؤشر الوطنية نقول: أدركوا هذا الوطن، لأن مخالب السياسة والمال حولته إلى دمار وحطام."وسأل: "ألا يكفي هول الكارثة التي تهدد وجود لبنان للإندفاع نحو تشكيل حكومة شجاعة لا تقبل بابتزاز واشنطن والغرب وبعض العرب، عن طريق الموافقة على العرض الصيني والإيراني ولتضرب واشنطن رأسها بالحائط؟ ألا يرى المسؤولون ذل واشنطن وأوروبا التي تحولت عظمتها وترسانة سلاحها وفيالقها المرتزقة في أوكرانيا إلى خزي ومهانة وعار ضمن معادلة بدت فيها واشنطن مجرد تاجر سلاح مهزوم يريد أن يقاتل بآخر جندي أوكراني وأوروبي وسط ذل شامل يصيب عظمة واشنطن والغرب؟"وأكد أنه لا "عيد لجبار أو فاسد أو مجرم مالي أو نقدي أو مبتز سياسي أو محتكر معيشي، ومهما حصل فإن عناصر قوة لبنان كبيرة، ولن تتمكن واشنطن وجماعة إخوة يوسف وبعض مرتزقة هذا البلد من سحق لبنان، ومن لا يعرف لبنان جيدًا عليه أن يقرأ تاريخه بإمعان ووعي وحكمة عله يتعلم من تجارب الماضي."

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