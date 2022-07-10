أخبار لبنان
10 تموز 2022 - 05:53
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كيف تبدو إحتفالات عيد الأضحى في الجنوب؟

كيف تبدو إحتفالات عيد الأضحى في الجنوب؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار الجنوب,عيد الأضحى,كيف تبدو إحتفالات عيد الأضحى في الجنوب؟
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Lebanon News
بعدما جالت الـLBCI شمالًا وواكبت أجواء فرحة حلول عيد الأضحى المبارك، نحط اليوم جنوبًا لمواكبة فرحة العيد وعاداته وتقاليده وما تبقى منها في ظل الظروف المالية والإقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان.
 
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