أخبار لبنان
10 تموز 2022 - 05:53
10/07/2022 05:53:33
كيف تبدو إحتفالات عيد الأضحى في الجنوب؟
كيف تبدو إحتفالات عيد الأضحى في الجنوب؟
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LBCI News Lebanon
بعدما جالت الـLBCI شمالًا وواكبت أجواء فرحة حلول عيد الأضحى المبارك، نحط اليوم جنوبًا لمواكبة فرحة العيد وعاداته وتقاليده وما تبقى منها في ظل الظروف المالية والإقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان.
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