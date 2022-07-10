كيف تبدو إحتفالات عيد الأضحى في الجنوب؟

بعدما جالت الـLBCI شمالًا وواكبت أجواء فرحة حلول عيد الأضحى المبارك، نحط اليوم جنوبًا لمواكبة فرحة العيد وعاداته وتقاليده وما تبقى منها في ظل الظروف المالية والإقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان.