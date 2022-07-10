أخبار لبنان
10 تموز 2022 - 06:15
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إجتماع بين السفير الإيراني الجديد في لبنان وعبد اللهيان...

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إجتماع بين السفير الإيراني الجديد في لبنان وعبد اللهيان...
Lebanon News
إجتمع السفير الجديد للجمهورية الإيرانية في لبنان مجتبى أماني بوزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان على أعتاب توجهه إلى بيروت لتولي مهام عمله.

وأكد عبد اللهيان في هذا الإجتماع على أهمية توسيع أبعاد التعاون بين طهران ولبنان، منوهًا بضرورة الإهتمام بهذه العلاقات الإستراتيجية.

في المقابل، شدد أماني في شرحه لبرامج عمله في لبنان على أهمية التعاون مع الحكومة اللبنانية وجميع الفئات والتوجهات السياسية المختلفة في هذا البلد.
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وتم التأكيد في هذا اللقاء على أهمية الجمهورية اللبنانية كدولة تقف في خط المقاومة الأول ضد الكيان الصهيوني.
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