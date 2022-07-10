بو صعب لـ"صوت الناس": تعديل مرسوم التشكيلات هو باب الحل

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أعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أنه تواصل مع وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الاعلى من اجل موضوع ايجاد حلول لملف مرسوم التشكيلات والطرح من قبل الوزير هنري خوري هو السير بخمسة مسيحيين وخمسة ملسمين وان يكون رئيس مجلس القضاء الاعلى ينتدب قاضيا ليحل مكانه. وقال: "لكن في الهيئة العامة يكون المرسوم صدة 5 بـ 5 وان يكون الصوت الراجح لرئيس مجلس القضاء الاعلى".وأضاف في حديث لبرنامج "صوت الناس" عبر الـLBCI و"صوت بيروت انترناشونال": "هناك اشخاص موقوفين ويمكن القول عنهم اسرى وهؤلاء الجالسين في السجن يريدون حلحلة للمرسوم والمرسوم في وزارة المال لن يوقع بحسب معلوماتي".وتابع: "نريد من القضاء ان يأخذ مجراه واهالي الشهداء انفجار المرفأ يريدون نتيجة بعد عامين واشد على يد وزير العدل وفي آخر اجتماع ما طرحته كان احد الحلول ويهمني مساعدة وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الاعلى لكي يكمل الملف وان يصبح هناك هيئة عامة".ورأى أن تعديل المرسوم هو باب الحل اليوم، لافتا الى أنه "يقال انه يخرب امورا اخرى في التوازن الطائفي واليوم اهالي الموقوفين واهالي الشهداء لا تفرق معهم اذا كان هناك ميثاقية طائفية بل يريدون الملف ان يسير".وقال: "الحل الذي طرحه وزير العدل اذا اكملنا به نكون قمنا بخطوة الى الامام ولا يمكننا ان نبقى بعد عامين هكذا ولا يمكن ان نقول شيئا للاهالي".وأضاف: "أشد على يد وزير العدل واطلب الا يأخذ يعين الاعتبار الموضوع الطائفي واعلم انه صدقا يريد المحافظة الى القضاء".