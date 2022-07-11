أخبار لبنان
11 تموز 2022 - 03:47
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نقيب أصحاب المطاحن للـLBCI: حوالى 35 ألف طن من القمح ستصل إلى لبنان هذا الأسبوع

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Lebanon News
أوضح نقيب أصحاب المطاحن أحمد حطيط أنه يتم مراقبة كل شاحنات الطحين التي تخرج من المطاحن إلى الأفران، مشيرًا إلى أن المشكلة الأساسية كانت إحتكار التجار للطحين بالإضافة إلى التهريب.

وأكد، في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ"LBCI"، أننا "لا نسلم الطحين المدعوم إلا بموجب "بون" صادر عن وزارة الإقتصاد يحدد الكمية والجهة، كما أن صاحب الفرن يوقع لدى استلامه الطحين ويحدد الكمية التي استلمها."
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وأعلن حطيط أنه "خلال هذا الأسبوع، ستصل حوالى 35 ألف طن من القمح،" لافتًا  إلى أنه "تم التواصل مع وزارة الإقتصاد ومصرف لبنان وسيتم إعطاء إستثناءات بهدف توزيع الكمية بشكل سريع."
 
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