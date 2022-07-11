أخبار لبنان
11 تموز 2022 - 05:22
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إقفال الطريق العام في زغرتا - إهدن إحتجاجًا على إيقاف مولدات الإشتراك

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إقفال الطريق العام في زغرتا - إهدن إحتجاجًا على إيقاف مولدات الإشتراك
Lebanon News
أقدم عدد من المواطنين في إهدن قرب كنيسة مار شربل على إقفال الطريق العام إحتجاجًا على قرار إحدى الشركات إيقاف مولداتها الكهربائية.
 
وأعلنت بلدية رغرتا - إهدن في بيان رفضها رمي مسؤولية هذا الموضوع عليها، إذ أنها ساعدت ووفرت المحروقات في وقت الشح والأزمات.
 
واعتبرت أنه ليس من واجبها توفير جباية فواتير إشتراكات المولدات، وهي لم تحاسب أصحاب هذه المولدات ولم تصادر أي مولد كهربائي وتعاقب صاحبه عند عدم تقيده بتسعيرة الدولة.
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وقالت إن "تصوير الموضوع وكأن هناك شراكة بين أصحاب المولدات والبلدية دفعنا إلى وضع النقاط على الحروف، فنحن حاولنا وما نزال في ظل الشح المادي والظروف الإقتصادية الصعبة إيجاد حل بديل عن هذه الشركة في زغرتا وإهدن."
 
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