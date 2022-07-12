مهرجانات بيت الدين تفتتح فعالياتها غدا بمشاركة فنانين لبنانيين

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تعود مهرجانات بيت الدين غدا مع برنامج مقتضب ومميز مجاني، "تحسسا منها بالواقع الاجتماعي والمعيشي الصعب"، بمشاركة عدد من الفنانين اللبنانيين الشباب ومعارض فنية، وتأكيدا منها على "رسالة الثقافة في كل الظروف والأزمنة".وتقام جميع الحفلات الموسيقية في ساحة "السلاملك" الداخلية، حيث بدأت فيها مهرجانات بيت الدين في العام 1984، حينما تحدت حقبة الحرب، واليوم تتحدى الأزمات وتفتح مسرحها أمام جمهورها.ويذكر أن البطاقات المجانية تحجز عبر جميع فروع Ticketing Box Office.وتفتتح Les Cordes Résonnantes، فعاليات المهرجان، وهي فرقة موسيقية لبنانية تضم السوبرانو لارا جوخدار، والميزو سوبرانو ناتاشا نصار، بقيادة عازف الكمان جو ضو. وتقدم الفرقة مجموعة واسعة من اشهر اغاني الاوبرا وباقة من موسيقى افلام عالمية.أما الجمعة في 15 الحالي، فتحيي ليلة طرب العازفة والفنانة دلين جبور وستقدم مجموعة من الأغاني العربية والكلاسيكية، ترافقها مجموعة من الموسيقيين المحترفين وفق معايير تخت للموسيقى العربية الكلاسيكية.والسبت في 16 الحالي، يقدم الملحن وعازف البيانو اللبناني غي مانوكيان والاوركسترا مجموعة من الاعمال الجديدة والمميزة.كما تقدم المهرجانات ثلاثة معارض فنية من يوم غد ولغاية 30 آب بالتنسيق مع صالح بركات، كما تتضمن المهرجانات لوحات لكبار الفنانين التشكيليين اللبنانيين ضمن مجموعة خاصة بقصر بيت الدين من بينهم عمر انسي، حبيب السرور، مصطفى فروخ، وهيب البتديني، خليل زغيب، وهم رواد الفن التشكيلي اللبناني، منحوتات من أعمال عائلة بصبوص وسلوى روضة شقير.