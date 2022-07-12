الحملة التضامنية لحماية إهراءات المرفأ تحمّل حكومة تصريف الأعمال مسؤولية استمرار الحريق والأضرار الناتجة عنه

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منسقو الحملة:

حمّلت الحملة التضامنية لحماية إهراءات مرفأ بيروت مسؤولية استمرار الحريق والاضرار الناتجة عنه لحكومة تصريف الأعمال، مناشدة المعنيين التحرك فوراً لإخماد الحريق ومعالجة أسبابه.وقالت الحملة في بيان: "منذ حوالي الاسبوع، يشاهَد دخان متصاعد بالقرب من إهراءات القمح في مرفأ بيروت، ويتحوّل هذا الدخان احياناً إلى نارٍ مشتعلة. المستغرب في هذا المشهد، أنّ المعنيين لم يحركوا ساكناً لاتخاذ اي اجراء لاخماد هذا الحريق والتحقيق في اسبابه".وأضاف البيان: "حرصاً على ما يمكن أن ينتج من هذا الدخان على صحة المواطنين القاطنين في الجوار وما يسبّبه لهم من روائح وضرر سيما انهم لا يستطيعون إقفال النوافذ بسبب انقطاع التيار الكهربائي وحاجتهم للتنفس، كما وحرصاً على عدم امتداد وتوسع رقعة الحريق وتأثيره على إضعاف هيكل المبنى، تحمّل الحملة التضامنية لحماية إهراءات مرفأ بيروت مسؤولية استمرار الحريق والاضرار الناتجة عنه لحكومة تصريف الأعمال وتناشد المعنيين التحرك فوراً لإخماد الحريق ومعالجة أسبابه وتجدّد دعوتها لها للعودة عن قرار الهدم والمباشرة في تدعيم الإهراءات وتحمّلها مسؤولية اي عبثٍ بمسرح الجريمة".جمعية اهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروتاهالي شهداء فوج اطفاء بيروتتجمع ٤ آباهالي ضحايا وشهداء المرفأتجمع سكان الاحياء المتضررة من تفجير ٤ آبنقابة المهندسين – بيروتالمفكرة القانونيةLIVELOVEBEIRUTإستديو أشغال عامةتجمع٢٥ خبير في التراثمختبر المدن بيروت – الجامعة الاميركيةالمركز العربي للعمارةإستديو تخطيط المدن وتنمية المواقع التراثية