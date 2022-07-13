مدربو "اللبنانية" أعلنوا الإضراب حتى قبض مستحقاتهم

Lebanon, news ,lbci ,أخبار الاضراب, الجامعة اللبنانية,مدربو,مدربو "اللبنانية" أعلنوا الإضراب حتى قبض مستحقاتهم

LBCI News Lebanon

أعلن مدربو الجامعة اللبنانية في بيان، الاضراب القسري حتى قبض مستحقاتهم والطلب من بعض المديرين والعمداء بإقرار عقود المصالحة كاملة عن أشهر ١، ٢ ،٣ ،٤ ،٥ و٦.