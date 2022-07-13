أخبار لبنان
13 تموز 2022 - 03:59
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مدربو "اللبنانية" أعلنوا الإضراب حتى قبض مستحقاتهم

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مدربو &quot;اللبنانية&quot; أعلنوا الإضراب حتى قبض مستحقاتهم
Lebanon News
أعلن مدربو الجامعة اللبنانية في بيان، الاضراب القسري حتى قبض مستحقاتهم والطلب من بعض المديرين والعمداء بإقرار عقود المصالحة كاملة عن أشهر ١، ٢ ،٣ ،٤ ،٥ و٦.
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