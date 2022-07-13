بري يدعو هيئة مكتب مجلس النواب الى إجتماع الاثنين

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LBCI News Lebanon

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب مجلس النواب الى إجتماع الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاثنين المقبل الواقع فيه ١٨ تموز ٢٠٢٢ في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة.