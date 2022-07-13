أخبار لبنان
13 تموز 2022 - 05:57
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بري يدعو هيئة مكتب مجلس النواب الى إجتماع الاثنين

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بري يدعو هيئة مكتب مجلس النواب الى إجتماع الاثنين
Lebanon News
دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب مجلس النواب الى إجتماع الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاثنين المقبل الواقع فيه ١٨ تموز  ٢٠٢٢ في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة.
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