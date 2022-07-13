السفيرة الفرنسية: لاحترام المهل الدستورية والاسراع في اقرار القوانين

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LBCI News Lebanon

دعت السفيرة الفرنسية من قصر بعبدا الى احترام المهل الدستورية والوصول الى نتائج ايجابية في الترسيم البحري.



وشددت على وجوب اسراع البرلمان في اقرار القوانين لاستعادة الوضعين الاقتصادي والمالي عافيتهما.