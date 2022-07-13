أخبار لبنان
13 تموز 2022 - 06:40
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السفيرة الفرنسية: لاحترام المهل الدستورية والاسراع في اقرار القوانين

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السفيرة الفرنسية: لاحترام المهل الدستورية والاسراع في اقرار القوانين
Lebanon News
دعت السفيرة الفرنسية من قصر بعبدا الى احترام المهل الدستورية والوصول الى نتائج ايجابية في الترسيم البحري.

وشددت على وجوب اسراع البرلمان في اقرار القوانين لاستعادة الوضعين الاقتصادي والمالي عافيتهما.
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