اجتماع في وزارة الاشغال مع نواب عكار.. وبدء تأهيل طرقات المنطقة

اجتماع في وزارة الاشغال مع نواب عكار.. وبدء تأهيل طرقات المنطقة

Lebanon, news ,lbci ,أخبار عكار,وزارة الاشغال,اجتماع في وزارة الاشغال مع نواب عكار.. وبدء تأهيل طرقات المنطقة

LBCI News Lebanon

في وزارة الاشغال، حضرت مناطق عكار، المنية والضنية في اجتماع الوزير علي حمية بنواب عكار.



واعلن حمية بدء تأهيل طرقات المنطقة كاشفاً عن مسعى لتحريك قرضٍ خارجي.