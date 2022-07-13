أخبار لبنان
13 تموز 2022 - 07:58
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اجتماع في وزارة الاشغال مع نواب عكار.. وبدء تأهيل طرقات المنطقة

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Lebanon News
في وزارة الاشغال، حضرت مناطق عكار، المنية والضنية في اجتماع الوزير علي حمية بنواب عكار.
 
واعلن حمية بدء تأهيل طرقات المنطقة كاشفاً عن مسعى لتحريك قرضٍ خارجي.
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