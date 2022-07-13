عون أبلغ لازارو عن انتهاك اسرائيل للقرار 1701 وعرض مع رشدي ملف النازحين: لا يمكن للبنان القبول بدمجهم

الإعلان

استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون، قائد قوات "اليونيفيل" الجنرال ارولدو لازواو قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وابلغه ان استمرار الخروقات الجوية الإسرائيلية للأجواء اللبنانية سيدفع بلبنان الى تقديم شكوى بحق إسرائيل امام مجلس الامن الدولي، لا سيما وان هذه الخروقات باتت شبه يومية وتنتهك القرار 1701.ولفت الرئيس عون الى أهمية التنسيق بين الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" لتعزيز الاستقرار في المنطقة الجنوبية، لتفادي وقوع خلافات بين الجنود الدوليين والأهالي خلال تسيير دوريات "اليونيفيل" في عدد من القرى في منطقة العمليات الدولية، معربا عن امله في ان يوافق مجلس الامن على التمديد لـ"اليونيفيل" في نهاية الشهر المقبل. وقدر الدور الذي تلعبه القوات الدولية في حفظ الامن والاستقرار في الجنوب.وكان الجنرال لازارو عرض للرئيس عون الوضع العام في منطقة عمليات القوات الدولية قبيل صدور تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في شهر تموز المقبل، مؤكدا التزام قيادة "اليونيفيل" مواصلة العمل لتعزيز التعاون مع السلطات اللبنانية لتحقيق السلام والاستقرار في لبنان. وأشار الى ان التقرير الذي سيصدر يغطي الفترة بين 19 شباط و20 حزيران، وستعقد جلسة للتشاور حوله في 21 تموز ليصار بعدها الى مناقشة تمديد مهمة "اليونيفيل" بناء على طلب لبنان.وتحدث لازارو عن الدعم الذي قدمته القوات الدولية للجيش اللبناني من خلال المساعدات العينية، عرضا لابرز المعوقات "التي تواجه "اليونيفيل" خلال تنفيذها مهمتها، وشاكرا لرئيس الجمهورية الدعم الذي يقدمه دائما للقوات الدولية التي يفترض ان تتحرك من دون قيود لتنفيذ القرار 1701.وحضر اللقاء عن الجانب الدولي الى الجنرال لازارو، نائب رئيس بعثة "اليونيفيل" جاك كريستوفيديس، المسؤولة السياسية صابرينا بفيفنر، الكابتن فرناندو فورتون، الكابتن براين لاين، البرتو كورديللا وعباس عوالا. وحضر عن الجانب اللبناني، الوزير السابق سليم جريصاتي، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والمستشارون العميد الركن بولس مطر ورفيق شلالا وانطوان قسطنطين واسامة خشاب.