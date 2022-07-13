لجنة الإقتصاد طالبت سلام بدعم الطحين بدل القمح وتبلغت منه بتوفر قرض من البنك الدولي

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عقدت لجنة الإقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط إجتماعها الأسبوعي برئاسة النائب ميشال ضاهر وبحضور وزير الإقتصاد أمين سلام.وقد تطرق الإجتماع إلى الذل الذي يعانيه المواطن أمام الأفران للحصول على أقل حقوقه وهي ربطة الخبز.وطالبت اللجنة الوزير بدعم الطحين بدل دعم القمح حيث تعمد بعض المطاحن التي تحصل على الدعم إلى بيع النخالة وتوابعها، والتي تشكل ٢٣ بالمئة من القمح، بالدولار الأميركي وبسعر حوالي ١٨٠ دولار غير مدعوم لمزارع الدواجن والأبقار.كما طالب المجتمعون وزير الإقتصاد بإصدار جداول شهرية بالكميات المسلمة شهريًا لكل مخبز ونشرها على الموقع الإلكتروني للوزارة وتوزيعها أيضًا على وسائل الإعلام.وفي السياق، طالبوا سلام بالتشدد في الرقابة والإستعانة بالقوى الأمنية لضبط هذا الموضوع.ومن جهته، أطلع سلام اللجنة على وجود قرض من البنك الدولي بمبلغ ١٥٠ مليون دولار مخصصة لاستيراد القمح.