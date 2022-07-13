أخبار لبنان 13 تموز 2022 - 09:35 13/07/2022 09:35:03 مولوي يصدر قرارا بوقف أعمال استخراج ونقل الناتج من مواقع المرامل والمقالع في هذه المناطق

مولوي يصدر قرارا بوقف أعمال استخراج ونقل الناتج من مواقع المرامل والمقالع في هذه المناطق

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LBCI News Lebanon

صدر عن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي قراراً الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بوقف أعمال استخراج ونقل الناتج من مواقع المرامل والمقالع في مناطق ميروبا ووطى الجوز والجوار. الإعلان

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