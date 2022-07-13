أخبار لبنان
13 تموز 2022 - 09:35
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مولوي يصدر قرارا بوقف أعمال استخراج ونقل الناتج من مواقع المرامل والمقالع في هذه المناطق

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مولوي يصدر قرارا بوقف أعمال استخراج ونقل الناتج من مواقع المرامل والمقالع في هذه المناطق
Lebanon News
صدر عن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي قراراً الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بوقف أعمال استخراج ونقل الناتج من مواقع المرامل والمقالع في مناطق ميروبا ووطى الجوز والجوار.
 
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