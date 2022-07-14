ما جديد التأليف؟

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LBCI News Lebanon

على خط تشكيل الحكومة، لا شيء يعلو على صوت البيانات بين الرئيس المكلف وقصر بعبدا.



بعد بيان الرئيس المكلف أمس، مصادر بعبدا ترد، وتؤكد العمل على بيان في سياق الرد.