أخبار لبنان
14 تموز 2022 - 07:56
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ما جديد التأليف؟

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Lebanon News
على خط تشكيل الحكومة، لا شيء يعلو على صوت البيانات بين الرئيس المكلف وقصر بعبدا.

بعد بيان الرئيس المكلف أمس، مصادر بعبدا ترد، وتؤكد العمل على بيان في سياق الرد.
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