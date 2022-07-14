تعديل شروط السماح بالدخول الى لبنان في زيارة عمل عبر المراكز الحدودية البرية كافة

تعلن المديرية العامة للأمن العام عن تعديل شروط السماح بالدخول الى لبنان في زيارة عمل عبر المراكز الحدودية البرية كافةً.
تجدون التفاصيل على الموقع الألكتروني الرسمي للأمن العام اللبناني على الرابط التالي:
https://t.co/mVvwlQNqEv#الأمن_العام_اللبناني #تضحية_خدمة
— الأمن العام اللبناني (@DGSG_Security) July 14, 2022
تعلن المديرية العامة للأمن العام عن تعديل شروط السماح بالدخول الى لبنان في زيارة عمل عبر المراكز الحدودية البرية كافةً.
تجدون التفاصيل على الموقع الألكتروني الرسمي للأمن العام اللبناني على الرابط التالي:
https://t.co/mVvwlQNqEv#الأمن_العام_اللبناني #تضحية_خدمة