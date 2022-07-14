أخبار لبنان
14 تموز 2022 - 08:48
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تعديل شروط السماح بالدخول الى لبنان في زيارة عمل عبر المراكز الحدودية البرية كافة

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تعديل شروط السماح بالدخول الى لبنان في زيارة عمل عبر المراكز الحدودية البرية كافة
Lebanon News
أعلنت المديرية العامة للأمن العام تعديل شروط السماح بالدخول الى لبنان في زيارة عمل عبر المراكز الحدودية البرية كافة.

تجدون التفاصيل على الموقع الإلكتروني الرسمي للأمن العام اللبناني عبر الرابط التالي: https://general-security.gov.lb/ar/posts/33
 
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