تعديل شروط السماح بالدخول الى لبنان في زيارة عمل عبر المراكز الحدودية البرية كافة

تعلن المديرية العامة للأمن العام عن تعديل شروط السماح بالدخول الى لبنان في زيارة عمل عبر المراكز الحدودية البرية كافةً.

تجدون التفاصيل على الموقع الألكتروني الرسمي للأمن العام اللبناني على الرابط التالي:

https://t.co/mVvwlQNqEv#الأمن_العام_اللبناني #تضحية_خدمة