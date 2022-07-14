أخبار لبنان
14 تموز 2022 - 09:38
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عون: لبنان متمسك بسيادته الكاملة وحقوقه في استثمار ثرواته الطبيعية كاستخراج النفط والغاز

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عون: لبنان متمسك بسيادته الكاملة وحقوقه في استثمار ثرواته الطبيعية كاستخراج النفط والغاز
Lebanon News
أكد رئيس الجمهورية ميشال عون أن لبنان متمسك بسيادته الكاملة وبحقوقه في استثمار ثرواته الطبيعية ومنها استخراج النفط والغاز، مشيرا إلى أن لبنان بلد محبّ للسلام.

وشدد عون، خلال استقباله مستشار النمسا كارل نيهامر، على أننا نتطلع إلى تعزيز العلاقات الثنائية ونرحب بأي دور للنمسا في النهوض الاقتصادي.

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وكشف نيهامر من جهته، أنه عرض المساهمة في إعادة اعمار مرفأ بيروت، لافتا إلى أن تناقش مع عون في كيفية توفير المساعدة للبنان لمواجهة الأزمة الغذائية.

أيضا، عرض رئيس الجمهورية مع منسقة الأمم المتحدة يوانا رونيسكا لمضمون التقرير حول تطبيق القرار 1701 .
 
 
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