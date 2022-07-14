عون: لبنان متمسك بسيادته الكاملة وحقوقه في استثمار ثرواته الطبيعية كاستخراج النفط والغاز

الإعلان

أكد رئيس الجمهورية ميشال عون أن لبنان متمسك بسيادته الكاملة وبحقوقه في استثمار ثرواته الطبيعية ومنها استخراج النفط والغاز، مشيرا إلى أن لبنان بلد محبّ للسلام.وشدد عون، خلال استقباله مستشار النمسا كارل نيهامر، على أننا نتطلع إلى تعزيز العلاقات الثنائية ونرحب بأي دور للنمسا في النهوض الاقتصادي.وكشف نيهامر من جهته، أنه عرض المساهمة في إعادة اعمار مرفأ بيروت، لافتا إلى أن تناقش مع عون في كيفية توفير المساعدة للبنان لمواجهة الأزمة الغذائية.أيضا، عرض رئيس الجمهورية مع منسقة الأمم المتحدة يوانا رونيسكا لمضمون التقرير حول تطبيق القرار 1701 .