بوشكيان بحث مع نسناس وضع مواصفات في التأمين تؤمن السلامة في المصانع

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إجتمع وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان مع النائب ألكس ماتوسيان ورئيس جمعية شركات الضمان إيلي نسناس في حضور المدير العام للوزارة داني جدعون.وجرى البحث في وضع آلية تعاون تنسيقية بين الوزارة والجمعية من أجل التوصل إلى وضع مواصفات إضافية في التأمين تحفظ السلامة العامة وتؤمن حد أدنى من الحماية في المصانع والبيئة المحيطة بها.ثم استقبل بوشكيان وفدًا من المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في لبنان. وتم البحث في التعاون وسبل إعطاء الأولوية لمشتريات المنظمات الدولية للصناعة الوطنية.