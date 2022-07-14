أخبار لبنان
14 تموز 2022 - 10:57
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بوشكيان بحث مع نسناس وضع مواصفات في التأمين تؤمن السلامة في المصانع

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بوشكيان بحث مع نسناس وضع مواصفات في التأمين تؤمن السلامة في المصانع
Lebanon News
إجتمع وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان مع النائب ألكس ماتوسيان ورئيس جمعية شركات الضمان إيلي نسناس في حضور المدير العام للوزارة داني جدعون.

وجرى البحث في وضع آلية تعاون تنسيقية بين الوزارة والجمعية من أجل التوصل إلى وضع مواصفات إضافية في التأمين تحفظ السلامة العامة وتؤمن حد أدنى من الحماية في المصانع والبيئة المحيطة بها.
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ثم استقبل بوشكيان وفدًا من المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في لبنان. وتم البحث في التعاون وسبل إعطاء الأولوية لمشتريات المنظمات الدولية للصناعة الوطنية.


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