إجتماع في الداخلية... وتشديد على ضرورة الكشف عن مفتعلي الحرائق

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عقد في وزارة الداخلية بعد ظهر اليوم إجتماع حضره الوزراء في حكومة تصريف الأعمال الداخلية والبلديات بسام مولوي، البيئة ناصر ياسين، الصناعة جورج بوشكيان والزراعة عباس الحاج حسن بالإضافة إلى المحافظين والمدير العام للدفاع وقادة أفواج الإطفاء وممثل عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.وتم البحث في أهمية تفعيل العمل المشترك بين الوزارات والأهالي والبلديات والمجتمع المدني لتجاوز هذه الفترة الصعبة التي تكثر فيها الحرائق.وأثنى المجتمعون على جهود عناصر الدفاع المدني وأفواج الإطفاء، مشددين على ضرورة الكشف عن مفتعلي الحرائق.كا استقبل الوزير مولوي عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غادة أيوب وتم البحث في شؤون منطقة جزين، كذلك عرض مع النائب وضاح الصادق للأوضاع العامة وخصوصًا في بيروت.والتقى النائب السابق نعمة الله أبي نصر الذي تمنى على مولوي إجراء الإنتخابات البلدية في موعدها، وتم التطرق خلال اللقاء الى مسألة هجرة العائلات اللبنانية.