أخبار لبنان
14 تموز 2022 - 14:28
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ابراهيم: لا نية لدى المجتمع الدولي لإعادة النازحين السوريين لبلادهم

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Lebanon News
أوضح المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في ندوة حوارية في نقابة المحامين في طرابلس أنه لا نية لدى المجتمع الدولي لإعادة النازحين السوريين لبلادهم، وهناك دول كبرى تعرقل عودتهم بحجج عدة.
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