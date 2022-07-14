أخبار لبنان
14 تموز 2022 - 14:28
14/07/2022 14:28:00
ابراهيم: لا نية لدى المجتمع الدولي لإعادة النازحين السوريين لبلادهم
ابراهيم: لا نية لدى المجتمع الدولي لإعادة النازحين السوريين لبلادهم
Lebanon, news ,lbci ,أخبار المجتمع الدولي,عباس ابراهيم,ابراهيم: لا نية لدى المجتمع الدولي لإعادة النازحين السوريين لبلادهم
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول
حزمات
مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
LBCI News Lebanon
أوضح المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في ندوة حوارية في نقابة المحامين في طرابلس أنه لا نية لدى المجتمع الدولي لإعادة النازحين السوريين لبلادهم، وهناك دول كبرى تعرقل عودتهم بحجج عدة.
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
أخبار لبنان
عباس ابراهيم
المجتمع الدولي
إقرأ أيضاً