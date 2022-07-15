عطية للـLBCI: الاجواء ايجابية في ملف ترسيم الحدود البحرية وهذه مواصفات مرشحي لرئاسة الجمهورية

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أكد رئيس لجنة الاشغال والطاقة النيابية النائب سجيع عطية أن الاجواء ايجابية في ملف ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل وهناك حلول متاحة، موضحا أن الجانبين الاميركي والاسرائيلي بالاضافة إلى اوروبا بحاجة إلى الغاز في ظل الحرب الروسية-الاوكرانية.وشدد عطية، في حديث لبرنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI، على أن الجانب اللبناني توحّد بالسياسة وبموقفه الفني والقانوني القوي وبالتالي الطابة في ملعب الاميركيين.ورأى أنه ليس من الخطأ القول إننا نقف إلى جانب حزب الله في ظل الاوضاع الراهنة والمفاوضات القائمة مع اسرائيل، معتبرا أن استخراج الغاز فسحة أمل للبنانيين.في سياق منفصل، أوضح رئيس لجنة الاشغال والطاقة النيابية أن الهيئة الناظمة في مؤسسة كهرباء لبنان لم تتشكل لان الملف مسيس ويواجه عوائق طائفية في التعيينات والمناصب.وكشف عطية أن العمل جار على قانون يؤسس لامركزية إدارية بالجباية وإنتاج الكهرباء والتوزيع، لافتا إلى مشكلة الكهرباء هي أساس كافة المشاكل.من جهة أخرى، نفى عطية أن يكون لديه مرشحا لرئاسة الجمهورية بانتظار المرشح الذي يقدم بعض الاجوية، مشددا على أنه يريد مرشحا موثوقا به ويتمتع بالحيادية.ودعا إلى تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن المجلس النيابي يحاول قدر المستطاع الحلول مكان الحكومة فيما خص القوانين.