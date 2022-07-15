مخزومي ومعوض وريفي وعبد المسيح يطلقون كتلة تجدد

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أعلن النواب فؤاد مخزومي، ميشال معوض، أشرف ريفي وأديب عبد المسيح تأسيس كتلة سيادية وطنية، هي كتلة تجدد.ودعا مخزومي، إلى وضع برنامج إصلاحي اقتصادي كامل متكامل والعودة للاقتصاد الحر وإعادة رسم دور لبنان الفاعل في المنطقة، مؤكدا على العلاقة مع الدول الاخرى.وشدد على ضرورة الاستفادة من طاقاتنا المحلية وتطوير البنية التحتية والمناهج التعليمية لمواكبة التطور وحاجة سوق العمل في لبنان والخارج.ورأى معوض من جهته أن الدولة فاسدة وفاشلة وهي أنتجت الانهيار الكامل، معتبرا أن إسقاط نظام الفساد والعودة إلى الدستور هما الفرصة لاعادة بناء الدولة وهذا يتطلب مواجهة منطق المحاصصة الوطنية.وأكد عبد المسيح الالتزام بمتابعة العمل اليومي بالتشريع والنضال لمواجهة الميليشيا المسيطرة، كاشفا أنهم سيبدأون الاتصال فورا بالمكونات السياسية السيادية لتوحيد المواقف فيما خص المواضيع الرئيسية.وطالب ريفي تسليم الدولة أي سلاح غير شرعي لبناني أو غير لبناني ، وقال:" نناضل لاعادة قرارات السلم والحرب إلى الدولة اللبنانية وندعم دور الاجهزة الامنية ولدينا كل الارادة للعمل معكم والمواجهة على المستوى الوطني".