الطالبة أميرة زريق...الاولى في لبنان

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"كنت اتوقع التفوق، ولكن الاولى على لبنان كانت المفاجئة الكبرى" هذا ما تقول الاولى في لبنان الطالبة أميرة زريق التي نالت درجة امتياز في الشهادة المتوسطة.وتؤكد أميرة ان التفوق صعب ولكن ليس مستحيلا، فهي تحدت الظروف الصعبة التي مر بها القطاع التربوي في لبنان من تعليم اونلاين الى انقطاع التيار الكهربائي والبنزين وغيرها، ولكن كانت عينها على التفوق تقول.الفرحة لا تسع العائلة في بلدة عدشيت، فالوالد حسين كان يتوقع التوفق لابنته الكبرى، الا ان المفاجئة أتته من اميرة، مؤكدا أنه تعب كثيرا لأجل تعليم ابنائه، الاب الذي يزرع الدخان ، يرى أن تعبه لم يذهب سدى.بدورها، والدة اميرة اكدت ان ابنتها "شاطرة" منذ صغرها، فهي بذلت جهدها للتفوق، وتضيف "نعمل في الدخان ونشقى لاجل اولادنا ونجاحهم اليوم فرحلنا قلبنا".يذكر ان زريق طالبة في ثانوية بلال فحص.