أحمد قبلان: لحكومة سدّ فراغ كممر جبري لتسوية رئاسية مقبولة

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طالب المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، بـ"تشكيل حكومة سدّ فراغ كممر جبري لتسوية رئاسية"، وقال في بيان: "لأن كل النفقات باتت مدولرة، ولأنّ الأزمة المعيشية تعصف بالبلد، ولأنّ الحلول غامضة وبطيئة ومجمرَكة دولياً، ولأنّ الكوارث تجتاح البلد بطريقة مدروسة ومنظمة، ولأن اللوبي الدولي الإقليمي بقيادة واشنطن يتعامل مع لبنان كبلد متوتر ومستنزف مالياً ونقدياً ومعيشياً، ولأن نار الدولار تضع الناس على عتبة المذبح، المطلوب سريعاً تشكيل حكومة سدّ فراغ كممر جبري لتسوية رئاسية مقبولة فضلاً عن تمرير موازنة الضرورة القصوى لأن الدولة بماليتها وناسها ووجودها مهددة".وأكد ان "البلد الآن مجرد مكبّ أزمات دولية وحالته الصحية صعبة ومعقدة للغاية وتفريغ المؤسسات الدستورية بمثابة كارثة وطنية، وخاصة أنّ أغلب مفاتيح الحلول تمر بالخارج وذلك بخلفية إصرار البعض على تدويل الحلول وجمركة الخيارات الداخلية، وبهذا السياق يجب على جمعية المصارف أن تفهم أن الجوع كافر، وأن المال يساوي الروح، وأن التعامل مع ودائع الناس بطريقة أنا القانون والقانون أنا يأخذ البلد نحو فوضى اجتماعية مدمِّرة".