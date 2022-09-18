فريق DOLPHIN’S TEAM يكسر الرقم القياسي لأطول مدة غوص تحت المياه (فيديو وصور)

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استطاع فريق الغوص "Dolphin’s team"، كسر الرقم القياسي في لبنان لأطول مدة غوص وصلت لنحو 18 ساعة متواصلة.ففي حدث هو الأول من نوعه، انطلق فريق من خمسة غواصين بمواكبة واشراف المدرب عبدالقادر محفوظ في رحلة غوص عند الرابعة فجرا واستمرت حتى العاشرة ليلا.وتخلل يوم الغطس الطويل، إقامة الصلوات الخمسة تحت المياه ورفع الدعاء من اجل خلاص لبنان وشعبه، وممارسة طقوس اليوم من تناول طعام وشراب عبر أنبوب خاص. ولفت الغواص علي مزهر إلى ان "النشاط تم بنجاح وكسرنا الرقم القياسي كأطول مدة غوص".وكان هذا النشاط بمؤازرة الدفاع المدني للانقاذ البحري في الجية ومتابعة لوجستية من فريق من الغواصين المحترفين ومسعفين.