شقير بحث مع عضو مجلس الشيوخ المصري سبل تعزيز التعاون الإقتصادي الثنائي

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LBCI News Lebanon

إلتقى رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير خلال زيارته إلى مصر عضو مجلس الشيوخ المصري خالد عبد اللطيف عيش، وبحث معه سبل تعزيز التعاون الإقتصادي بين البلدين.



وأشار شقير بعد اللقاء إلى أنه إطلع من عيش على الإجراءات المنوي إتخاذها لتسهيل الإستثمارات الأجنبية، لافتًا إلى أن التطورات الإيجابية التي حصلت في مصر في الفترة الماضية مكنتها من تجاوز أزمتها المالية، وأن الأمور ستأخذ منحى إيجابيًا"، داعيًا رجال الأعمال اللبنانيين إلى مواكبة هذه التطورات بإعتبار مصر إحدى أهم الوجهات الإستثمارية بالنسبة لرجال الأعمال اللبنانيين.