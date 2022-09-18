وقفة إحتجاجية أمام بنك لبنان والمهجر في ساحة حلبا إحتجاجًا على توقيف ناشطين

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نفذ محتجون من أهالي بلدة تكريت ومن أصدقاء الناشطين عبد الرحمن زكريا ومحمد رستم من حلبا ومن البلدات العكارية كافة وقفة إحتجاجية أمام بنك "لبنان والمهجر" في ساحة حلبا، إحتجاجًا على توقيف الناشطين لمساندتهما الناشطة سالي حافظ في سحب وديعتها من أحد بنوك بيروت، مطالبين بالإفراج عنهما.كما تم تعليق صورة الناشطين الموقوفين على مدخل البنك، ليكونا الشعلة في الثورة على المصارف.ورددوا الأغاني الثورية عبر مكبرات الصوت، وذلك وسط إجراءات أمنية للجيش اللبناني في ساحة حلبا.وأكد المحتجون أن التصعيد سيبدأ من يوم غد للإفراج عن الموقوفين.