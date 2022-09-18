بولا يعقوبيان لـ"صوت الناس": نريد موازنة أفضل ونريد رئيسا يأتي باستثمارات ويصالحنا مع العالم

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رأت النائبة بولا يعقوبيان أن السلطة "شاطرة" بوضع المودع بوجه الموظف المصرفي ووضع الناس دائما بوجه بعضهم البعض.وقالت في حديث لبرنامج "صوت الناس" عبر الـLBCI و"صوت بيروت انترناشونال": "لو كنت مكان سالي حافظ كنت لأقوم بما هو أكثر وأقول لهذه الحكومة "حلّوا" المسائل بطريقة حاسمة".وأوضحت يعقوبيان أن "بعض من يدخل الى المصارف تعرفه من 17 تشرين والبعض الآخر لا تعرفه"، مؤكدة أنها لسيت من الجهات التي تدفع الى اقتحام المصارف.وتطرقت يعقوبيان في حديثها الى موضوع الموازنة، مشيرة إلى أن هناك 24 سعر صرف للدولار في موازنة واحدة لسنة واحدة.وقالت: "نريد موازنة أفضل ونحن كنا نطلب الرد لإدخال ما قالوه النواب إلى الموازنة وعلى المنبر هناك نواب قالوا ما هو أكثر من المعارضة ولكن في النهاية هم السلطة".وأضافت: "الموازنة تدخل "شويّة ليرات" على رواتب القطاع العام لتعود وتأخذهم لأن هذه الموازنة ستتسبب بانهيار أكبر وتضخّم أكبر".وشددت يعقوبيان على أن اقرار الموازنة يجب ان يرتبط بخطة تعاف شاملة وبقوانين اصلاحية هي سهلة وبسيطة لا تحتاج جهابذة، لافتة الى أن هذه القوانين تضرّ بمصالح الطبقة السياسية الحاكمة.وعن المبادرة الرئاسية التي أطلقها نواب التغيير، قالت النائبة بولا يعقوبيان: "غدا في الساعة الثالثة لدينا اجتماع لمناقشة اسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية ونريد ان تصل مبادرتنا الى خواتيم سعيدة ونعطيها كلّ فرصها. ونريد مرشحا يمكن أن نؤمن له نصابا والأرقام استبعدت أسماء كسليمان فرنجية وجبران باسيل وسمير جعجع".وأضافت: "نريد رئيسا يأتي باستثمارات ويصالحنا مع العالم ومع الدول العربية ويقول ان هذا البلد لا يزال واحة جمال وحاجة للعالم".