العبسي: للتكامل بين الاغتراب والكنيسة الام

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ترأس بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي الليتورجيا الالهية محتفلا باليوبيل المئوية الثاني ومدشنا كنيسة القديس نقولاوس في مرسيليا بعد الانتهاء من اعمال ترميمها يعاونه رئيس اساقفة مرسيليا الكاردينال جان مارك ايفيلين وخادم رعية الكنيسة الارشمندريت الياس نمور والأرشمندريت إغناطيوس حدّاد ولفيف من الكهنة بحضور قنصل لبنان في مرسيليا السيدة صونيا ابو عازار وممثلة محافظ المدينة بيرين بريغان والمهندس المشرف على اعمال الترميم كزافيه دافيد وكهنة الكنائس الشرقية وحشد كبير من المؤمنين .وبعد الانجيل المقدس القى العبسي كلمة شدد فيها على التعاون بين الاغتراب الملكي الكاثوليكي والكنيسة للمحافظة على قيم الكنيسة الشرقية القائمة على المحبة والتسامح . اضاف داعيا للالتزام بالقيم والاخلاق المسيحية لاسيما في هذا الوقت حيث تشتد الهجرة القسرية باتجاه اوروبا وبالتالي الاندماج في المجتمعات الغربية وضرورة الالتزام بسياسة المحبة والتعاون والاحترام المتبادل .وختم موضحا ان الازمة التي يمر بها مسيحيو الشرق تستدعي من الجميع المساعدة والتعاون والنظر بعين الانسانية المجردة .وكان العبسي قد زار كنيسة الكلدان وكنيسة الأرمن الكاثوليك وكنيسة الموارنة والتقى مع أبناء الرعايا كما استقبل وفد من أبناء رعيّة السريان الكاثوليك.وزار رئيس أساقفة مرسيليا الكاردينال جان مارك أفلين وتناول معه الشؤون الكنسيّة والتعاون بين الكنيستين لخدمة أبناء الرعيّة في مارسيليا. وختم غبطته يومه الثاني من الزيارة بأمسية ترانيم بيزنطية أحيتها مجموعة من مرنّمي رعيّتي باريس ومارسيليا ومنطقة فالانس.