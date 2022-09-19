أخبار لبنان
19 أيلول 2022 - 06:08
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السفير الاوكراني لدى لبنان: وجدنا طرقًا موازية لتزويد لبنان بالحبوب والقمح

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السفير الاوكراني لدى لبنان: وجدنا طرقًا موازية لتزويد لبنان بالحبوب والقمح
Lebanon News
أكد السفير الاوكراني لدى لبنان ايهور اوستاش أن اوكرانيا وجدت طرقًا موازية لتزويد لبنان بالحبوب والقمح، وقال إنه في الوقت الحالي تقريبا 62٪ من جميع واردات الحبوب في لبنان تأتي من أوكرانيا ، مشددا على أن بلاده ستدعم لبنان وستقف إلى جانب أصدقائها فيه.

وأشار اوستاش إلى أن لبنان اول من ندد بـ"العدوان الروسي" على اوكرانيا وشعبها، معتبرا أنها رسالة خاصة جدًا لجميع الأوكرانيين، ولكل البلدان.
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ولفت السفير الاوكراني إلى أن لبنان أرسل ثلاث دفعات من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا، مؤكدا أن بلاده تشعر بدعم قوي جدا من اللبنانيين.

كلام السفير اوستاش جاء خلال رعايته حفل افتتاح مهرجان الافلام السينمائية الاوكرانية الخامس في صالة سينما ريفولي في صور بحضور اعضاء من الجالية الاوكرانية في لبنان.
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