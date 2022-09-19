لقاء سيدة الجبل: تشكيل الحكومة أصبح أمراً مستعجلا والتوقيت الايراني يتحكّم بالاستحقاقات الدستورية

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رأى "لقاء سيدة الجبل" أن تشكيل الحكومة أصبح أمراً مستعجلاً بعدما استنزف العرقلة طوال أربعة أشهر ما تبقى من أمل ضئيل في تجنّب أهوال الإنهيار المستمرة والتي باتت تنذر بفوضى أمنية واجتماعية تتحمّل مسؤوليتها السلطة مجتمعة.ورأى اللقاء في بيان، بعد اجتماعه الدوري الإلكتروني، أنه فجأة هبط الوحي الحكومي على حزب الله فانبرى مسؤولوه بدءاً من أمينه العام الى المطالبة بتأليف الحكومة تجنباً للدخول في فوضى دستورية.كما رأى أن التوقيت الايراني بات يتحكّم بالاستحقاقات الدستورية مرة جديدة، فعندما يريد حزب الله ومن ورائه إيران تشكيل الحكومة تُشكّل الحكومة عندما يشاء وانتخاب رئيس عندما يشاء، ويأكل العنب عندما يشاء ويقتل الناطورعندما يشاء.وأكد لقاء سيدة الجبل أنه يتطلّع الى الاجتماع المنوي عقده في دار الفتوى في ٢٤ الجاري بعين الأمل، مشددا على أنه لا حلّ سنياً لأزمة السنة كما أنه لان حلّ طائفياً لأي طائفة، بل إنّ الحلّ للجميع واحدٌ وهو الالتزام بالدستور واتفاق الطائف وقرارات الشرعية الدولية 1559-1680-1701-2650 .وختم اللقاء بيانه بالقول:" الحلّ الوطني الوحيد للجميع وبالجميع في مواجهة الاحتلال الإيراني، وأمّا الحلول الجزئية والفئوية للأزمة الوطنية الكبرى فهي تفاقم الأزمة ولا تحلّها".