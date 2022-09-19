مفتي الجمهورية واصل استقبال مؤيدي دعوته للقاء النواب السنة

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بحث مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، مع السفير البابوي المونسنيور جوزف سبيتري في زيارة وداعية في الأوضاع العامة.واستقبل مفتي الجمهورية وفداً من المركز الإسلامي - عائشة بكار برئاسة المهندس علي نور الدين عساف وحضور رئيس المحاكم الشرعية السنية في لبنان الدكتور الشيخ محمد عساف.بعد اللقاء قال الشيخ عساف: "اطلعنا الشيخ دريان على أعمال المركز ونشاطاته وإنجازاته، وعرضنا عليه المشاريع المستقبلية المنوي تنفيذها، كما شكرناه على مواكبته لهذه النشاطات، سيما وأن سماحته أحد أركان ومؤسسي المركز الاسلامي. وتداولنا مع سماحته في الشأن العام، وأعربنا له عن استيائنا للوضع الاقتصادي والمعيشي والحياتي الضاغط والمتردي وانعكاساته الخطيرة على الساحة اللبنانية، كما بحثنا معه في أوضاع مدينة بيروت عامةً ومنطقة عائشة بكار خاصةً لما تعانيه منطقتنا العزيزة على قلوبنا على المستويات كافة، لا سيما الوضع البيئي والاجتماعي".اضاف: "وعن الاستحقاقات الوطنية المقبلة، أعربنا لسماحته عن الدور الوطني الكبير الذي يقوم به، حيث أن الأنظار متجهة الآن إلى دار الفتوى التي لم تتخلَ يوماً عن وحدة لبنان وعروبته، ولأنها هي التي تأخذ الموقف المناسب في الوقت المناسب، وخصوصا مع اقتراب هذه الاستحقاقات، وضرورة إجرائها في أوقاتها وفقا للأصول الدستورية".وتابع: "وأكدنا لسماحته وقوفنا إلى جانبه ودعمه وتأييده المطلق في مبادرته التي أطلقها بدعوة النواب السنة إلى الاجتماع في دار الفتوى في 24 أيلول الجاري"، ورأى أن "هذا اللقاء هو للقيام بالدور الوطني، ومفتاح لوحدة الموقف والصف، وليس اصطفافاً طائفياً كما صوّره البعض. لذلك فإننا نشدّ على يده ونؤيّده في جميع دعواته الوطنية الجامعة وندعو الجميع الى التحلّي بالروح الوطنية وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الضيّقة كما فعلت وتفعل دار الفتوى دائماً".واردف: "كما شكرنا سماحته على الجهود المباركة والحثيثة والرامية إلى لمّ الشمل في البلاد، كما زوّدنا سماحته بتوجيهاته الوطنية القيمة في ظل الاستحقاقات الدستورية، ‏‎وشدَّد على تمسكه باتفاق الطائف الذي يحفظ الوطن وحقوق كل المكونات اللبنانية فيه".واشار الشيخ عساف الى ان مفتي الجمهورية "أثنى على أعمال المركز ونشاطاته، وبارك لنا ما أنجزناه من أعمال ودعا لنا بالتوفيق والتقدم، والتواصل الدائم بين المركز الإسلامي ودار الفتوى لما فيه الخير والمصلحة العامة".واستقبل المفتي دريان، وفدا من "الاتحاد الأهلي البيروتي". وبعد اللقاء تحدث باسمه الكابتن عماد حاسبيني، فقال: "يثني الاتحاد على جهود سماحته لجمع النواب السنة تحت عباءة دار الفتوى ومحاولة توحيد كلمتهم، وسماحته ملتزم بالدستور اللبناني ويدعم تطبيق اتفاق الطائف وصونه".أضاف: "نحن كإتحاد الأهلي البيروتي نضم صوتنا إلى كل الوفود التي تشرفت بزيارة هذه الدار، مؤيدة هذه الدعوة إلى جميع النواب، ونتمنى على كل النواب السنة أن يلتئموا في هذا اللقاء لأن وجودهم في البرلمان لكونهم سنة، ونحن مع كل النواب في هذا اللقاء وفي أي لقاء يجمع ولا يفرق، ونؤكد أيضاً أن دار الفتوى لطالما كانت وستبقى الدار اللبنانية الوطنية الجامعة لكل اللبنانيين".