أخبار لبنان 19 أيلول 2022 - 10:26 19/09/2022 10:26:14 المالية: تحويل المساعدات الاجتماعية لموظفي القطاع العام عن شهري تموز وآب الى مصرف لبنان

المالية: تحويل المساعدات الاجتماعية لموظفي القطاع العام عن شهري تموز وآب الى مصرف لبنان

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LBCI News Lebanon

أعلنت وزارة المالية، في بيان أنها أنهت جميع المعاملات المتعلقة بالمساعدات الإجتماعية للموظفين الإداريين في القطاع العام وللهيئة التعليمية في وزارة التربية عن شهري تموز وآب وقد تم تحويل الشيكات الخاصة بهم الى مصرف لبنان. الإعلان

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