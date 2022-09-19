بعض أهالي ضحايا ٤ آب: "لا نصاباً قانونياً لإجتماعات مجلس القضاء!"

تقدّم المحاميان تمام الساحلي وشكري حداد بوكالتهما عن بعض أهالي ضحايا فاجعة ٤ آب، ظهر يوم الإثنين في ٢٠٢٢/٩/١٩، بكتاب موجّه الى مجلس القضاء الأعلى.

تخلّل الكتاب شرح عن الأسباب التي تمنع كل من القاضيين غسان عويدات وحبيب مزهر من المشاركة في إجتماعات مجلس القضاء الأعلى المخصصة للبحث بقضية تفجير المرفأ.

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وقد خَلُصَ الكتاب الى الطلب من مجلس القضاء الأعلى الى التعاطي بحكمة وعدم إتخاذ أي قرار متعلق بالتحقيق العدلي بجريمة تفجير مرفأ بيروت لإفتقار المجلس للنصاب القانوني وفق ما ذكر في الكتاب.

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