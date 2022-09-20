زيارة ملفتة بتوقيتها ومضمونها من السفير السعودي الى دارة النائب مخزومي

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أقام رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي في دارته مأدبة غداء على شرف السفير السعودي وليد البخاري، بحضور المستشارة السياسية الدكتورة كارول زوين، وثلة من فريق عمل النائب مخزومي، وحشد من رجال الأعمال.وشكر مخزومي السفير البخاري على الجهود المبذولة لمد الجسور بين المملكة ولبنان.وأكد أن السعودية لم تتوقف يوماً عن مساعدة ودعم لبنان وشعبه، وهي لا تتدخل بشؤونه الداخلية كما أن المملكة لن تترك لبنان من غير دعم ومؤازرة.وقال إن المملكة تتطلع إلى مستقبل لبنان وتنظر إليه ضمن الخطط التنموية التي تعدها للبنان القادم.وأضاف: أثق أن التغيير قادم لا محال، فالانتخابات النيابية أفرزت طبقة جديدة ولن نسمح باستمرار النهج القائم.من جهته، شكر البخاري مخزومي على استضافته، لافتاً إلى أن رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المستقبلية والمشاريع التي تعدها المملكة ليست للسعودية فحسب بل للشرق الأوسط كله.وشدد على أنه من الضروري أن يباشر لبنان الإصلاحات وإجراء الاستحقاق الرئاسي في موعده، مع تمنياتنا بأن ينهض لبنان ويزدهر بعد هذا المخاض الصعب.