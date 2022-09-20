بوحبيب يلتقي نظيره الإيراني ... فهل من استعداد لتزويد لبنان بالنفط؟

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LBCI News Lebanon

على هامش أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك ، التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الذي جدد استعداد ايران لتزويد لبنان بالنفط، وما يطلبه من مساعدات اخرى لمساعدته في التغلب على المشاكل التي يواجهها.



وكانت معلومات قد تحدثت عن أن إيران أبلغت الوفد اللبناني في طهران، موافقتها على تزويد لبنان بـ 600 الف طن من الفيول على مدى 5 أشهر، وذلك بالتزامن مع تغريدة للسفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني، قال فيها، إن هناك أخباراً سارة ستعلن قريباً حول ما تم التوافق عليه بشأن الفيول الإيراني والتعاون في مجال الكهرباء بين وفد وزارة الطاقة اللبنانية والمسؤولين المعنيين في إيران.