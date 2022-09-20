أخبار لبنان
20 أيلول 2022 - 06:43
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الهيئات الإقتصادية تلتقي صندوق النقد والبنك الدولي: لعدم زيادة الأعباء على المواطنين

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الهيئات الإقتصادية تلتقي صندوق النقد والبنك الدولي: لعدم زيادة الأعباء على المواطنين
Lebanon News
شددت الهيئات الإقتصادية اللبنانية خلال إجتماعها مع فريق السياسة الضريبية في صندوق النقد الدولي على ضرورة أن تكون السياسة الضريبية عادلة، وكذلك تحفيزية لتمكين المؤسسات من النهوض مجدداً، ولعدم إثقالها بأعباء إضافية في ظل الأزمة الإقتصادية الحادة التي يمر فيها لبنان.

وأكدت عدم زيادة الأعباء على المواطنين الذين أرهقوا بعد 3 سنوات من المعاناة وتآكل مداخيلهم ومدخراتهم، مشيرة الى "وجوب إصلاح القطاع العام كشرط مسبق لإعتماد أي زيادات ضريبية من قبل الحكومة".
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وأيضا، استمعت الهيئات لعرض مفصل من وفد البنك الدولي، في اجتماع ثانٍ، عن المشروع المتعلق بالرؤية والوطنية والمخطط التوجيهي للمرافئ في لبنان. ثم أبدت الهيئات بمختلف قطاعاتها ملاحظاتها وأفكارها وتوجهاتها حول رؤيتها للمخطط التوجيهي للمرافئ في لبنان.
 
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