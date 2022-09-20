وفد من أهالي الموقوفين في انفجار المرفأ التقى الخوري وعبود

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LBCI News Lebanon

التقى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري ظهر اليوم في مكتبه بالوزارة، وفداً من أهالي الموقوفين في جريمة انفجار مرفأ بيروت.



وكان الوفد قد التقى قبل ذلك رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود في قصر عدل بيروت.