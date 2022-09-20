أخبار لبنان
20 أيلول 2022 - 07:55
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وفد من أهالي الموقوفين في انفجار المرفأ التقى الخوري وعبود

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وفد من أهالي الموقوفين في انفجار المرفأ التقى الخوري وعبود
Lebanon News
التقى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري ظهر اليوم في مكتبه بالوزارة، وفداً من أهالي الموقوفين في جريمة انفجار مرفأ بيروت.

وكان الوفد قد التقى قبل ذلك رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود في قصر عدل بيروت.
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