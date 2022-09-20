طراف: الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على استعداد لدعم لبنان في هذه الفترة الدقيقة سياسياً وماليا

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Today, we, the Ambassadors of the EU and its Members States resident in Beirut, along with the Ambassadors of Switzerland and Norway, met with President Aoun to express our grave and growing concern about the current situation in Lebanon. 1/4 pic.twitter.com/P4f0QCTZzT — Ralph Tarraf (@EUAmbLebanon) September 20, 2022

غرد سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف قائلا:"التقينا اليوم، نحن سفراء الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء المقيمين في بيروت، مع سفيري سويسرا والنرويج، الرئيس عون للإعراب عن قلقنا الشديد والمتنامي حيال الوضع الراهن في لبنان.وقمنا بحثّ الرئيس على بذل أقصى جهوده ليدعم ويساهم بفاعلية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية الأساسية التي التزم بها لبنان.ورغم كثرة التحديات التي يواجهها لبنان، فمن الضروري تطبيق الإجراءات الفورية كما هي مفصلة في الاتفاق على مستوى الموظفين الذي أبرمته الحكومة اللبنانية مع صندوق النقد الدولي في 7 نيسان الماضي. إنّ وقت العمل هو الآن.ويبقى الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على استعداد لدعم لبنان في هذه الفترة الدقيقة سياسياً ومالياً، في سياق تنفيذ خطة تعافي اقتصادي سليمة وبرنامج خاص بصندوق النقد الدولي."