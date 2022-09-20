ميقاتي التقى الامين العام لجامعة الدول العربية والمدير العام لصندوق النقد الدولي.. ابو الغيط: وفد من الجامعة العربية سيزور لبنان

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جدد الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط دعم جامعة الدول العربية للبنان واستعدادها للتحرك عربيا لدعم لبنان على الصعد كافة لا سيما في موضوع انجاز الاستحقاقات الدستورية في موعدها.واكد ابو الغيط خلال لقائه الرئيس نيجب ميقاتي في مقر بعثة لبنان لدى الامم المتحدة ان وفدا من الجامعة العربية سيزور لبنان للمتابعة.كما استقبل ميقاتي المدير العام لصندوق النقد الدولي السيدة كريستالينا جورجيفا وتم البحث في المراحل التي قطعها التعاون بين لبنان والصندوق والمهمة التي تقوم بعا بعثة الصندوق في لبنان حاليا.وفي خلال الاجتماع جددت جورجيفا "حرص صندوق النقد على انجاز الاتفاق النهائي مع لبنان في اسرع وقت، واستكمال الخطوات المطلوبة لبنانيا وهي اقرار المشاريع الاصلاحية في مجلس النواب، ومعالجة موضوع سعر الصرف".وقالت إن "الاهتمام الدولي بلبنان لا يزال موجودا لكن بنبغي الاسراع في الخطوات المطلوبة لبنانيا، لان الوقت بات داهما في ضوء الركود الاقتصادي العالمي والمخاوف من صعوبات عالمية في مجال الطاقة والغذاء".