بيرم التقى وزراء العمل المصري والأردني والفلسطيني ضمن سلسلة لقاءات يعقدها على هامش مؤتمر العمل العربي في القاهرة

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التقى وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، نظيره المصري حسن شحاتة، وتم البحث في الشؤون المشتركة، لا سيما في ملف تنظيم العمالة بين البلدين، شاكرا لمصر استضافتها الوفود العربية المشاركة في مؤتمر العمل العربي بدورته الثامنة والأربعين.وفي لقاء آخر، بحث بيرم مع نظيره الأردني نايف زكريا استيتيه في سبل التعاون بين البلدين على صعيد التدريب المهني وتبادل الخبرات، وتم الاتفاق على أن ترسل الأردن لائحة في الحاجات التدريبية للسوق الأردنية، لا سيما في ما يتعلق بتدريب المهارات الناعمة (التواصل- ادارة الوقت - تطوير الشخصية)، مقابل أن تقدم الأردن تجهيزات تدريبية مرتبطة بأنظمة المحاكاة الثلاثية الأبعاد.ثم كان لقاء مع نظيره الفلسطيني نصري أبو الجيش، وتم التوافق على خارطة طريق لإعطاء حقوق العمالة الفلسطينية ضمن الأنظمة القانونية اللبنانية.وقدم الوزير الفلسطيني إلى بيرم هدية رمزية من زيتون فلسطين باسم الشعب الفلسطيني لمواقفه الوطنية تجاه الشعب الفلسطيني.وغادر بيرم والوفد المرافق القاهرة متوجها إلى بيروت.