ريفي عرض مع كبارة الأوضاع في طرابلس وملف الأهالي الموجودين بمخيمات الترحيل في تركيا

الإعلان

إستقبل النائب اللواء أشرف ريفي في مكتبه في الأشرفية النائب كريم كبارة، حيث تمّ استعراض الوضع العام في لبنان وطرابلس، وخصوصاً ملف الأهالي الموجودين في مخيمات الترحيل في تركيا.وتواصل ريفي وكبارة مع سفير لبنان لدى تركيا غسان المعلم، الذي أكد أن "السلطات التركية، قد زودته بكامل هويات الموجودين في مخيم الترحيل"، وهو بدوره "طلب موافقة الأمن العام على إصدار جوازات مرور لهم، وأن هذه المعاملة الإدارية أصبحت في خواتيمها، ومن المفترض عودتهم إلى لبنان خلال أيام".كما وبحث ريفي وكبارة بموضوع تأمين المياه إلى مدينة طرابلس في حال إنقطاع الكهرباء، وتمّ التواصل مع المعنيين في مصلحة مياه لبنان الشمالي، وبعض الشخصيات المعنية بهذه القضية لمعالجة ما يستجد في هذا الصدد.