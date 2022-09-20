تيمور جنبلاط استقبل وفد كتلة "تجدّد"... أبو فاعور: نريد رئيساً جامعاً لا يشكّل استفزازاً

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اسقبل رئيس كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط وفد كتلة "تجدد" النيابية، ضم النواب: أشرف ريفي، ميشال معوض، أديب عبد المسيح وفؤاد مخزومي، وذلك في كليمنصو. وحضر عن "اللقاء الديمقراطي" النواب: بلال عبدالله، راجي السعد، وائل أبو فاعور وفيصل الصايغ.وشدد أبو فاعور بعد اللقاء إلى أن "نريد رئيساً جامعاً لا يشكل استفزازاً لأحد وتحزيب الرئاسة خرب البلاد".وردا على مسألة التوزير والمقعد الدرزي، لفت إلى أن "الحزب التقدمي زاهد بالحكومة، ولكن يجب أن يخبر أحدٌ أحداً بأنه كان هناك انتخابات نيابية مؤخراً، وقد أفرزت نتائج واضحة يتوجب أخذها في الحسبان".